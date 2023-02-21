ГИБДД: Каждый третий пострадавший пешеход в области – ребенок

В 2022 году в Калининградской области зафиксировано 866 ДТП с пострадавшими. Из них 100 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием несовершеннолетних. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов.

«Основная проблема аварийности - это наезды на пешеходов. Наибольшую тревогу вызывает то, что каждый третий пострадавший пешеход - ребенок. 4 наезда совершено по вине самих несовершеннолетних. Два ребенка переходили дорогу вне зебры, один шел на запрещающий сигнал светофора. Еще в одном случае ребенок неожиданно вышел из-за стоящего автомобиля», - сообщил Геннадий Бубенов.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия в школах и детских садах, рассказывают ребятам о правилах дорожного движения, о необходимости использования светоотражающих элементов. Беседы проводятся и с водителями.