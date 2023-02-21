Алиханов передал мобилизованным калининградцам беспилотники и коллиматоры

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Антон Алиханов посетил мобилизованных калининградцев и передал им беспилотники, коллиматоры и «много другого полезного». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Предметно поговорили о том, что нужно еще, часть уже в процессе закупки - другую часть запустим в работу в ближайшее время. Скоро вернемся», - сообщила он.

По словам Алиханова, бойцы тренируются целыми днями, «там и калининградцы, и туляки, и калужане, и москвичи - со всей страны люди».

«11 корпус - гордость Балтфлота и России. Надо еще больше делать, чтобы победить скорее. Будем работать», - добавил калининградский губернатор.