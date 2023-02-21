На безопасность движения в области в 2023 году выделили 400 млн рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году на повышение безопасности дорожного движения в Калининградской области будет направлено порядка 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти намерены отремонтировать 10 автобусных остановок на региональных дорогах в Багратионовском, Гурьевском, Озерском, Неманском, Черняховском и Славском районах. В Зеленоградском, Нестеровском. Пионерском и Гвардейском районах будут обустроены пешеходные переходы.

Кроме этого, запланировано обустройство освещения в Черняховске, Полесске, а также в поселках Шолохово, Саранское, Сосновка, Александровка, Залесье, Каштаново, Большаково, Придорожное, Калиновка, Степное, Липовка, Перелесное и Маевка. Планируется сделать уличное освещение на дороге, ведущей к паромному терминалу в Балтийске.