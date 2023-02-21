Энергетики за год пресекли в области более 70 случаев воровства электричества

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В 2022 году в Калининградской области энергетики провели 598 рейдов, в ходе которых выявили более 70 фактов безучетного потребления электроэнергии. Злоумышленники незаконно использовали 227 тысяч кВт·ч. Об этом сообщает компания «Россети Янтарь Энергосбыт»

По всем фактам незаконного потребления электроэнергии были направлены заявления в правоохранительные органы.

«Нарушители закона будут привлечены к административной ответственности. Штраф за энерговоровство составляет от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного выявления - от 15 до 30 тысяч рублей. Также злоумышленники обязаны возместить причиненный ущерб», - заявили в компании.