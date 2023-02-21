В Калининграде резко сократится срок очистки улиц от автохлама

С начала года в Калининграде вступил в силу новый порядок признания автомобилей брошенными и их вывоз с городских улиц. Сегодня первый такой автомобиль был вывезен с ул. Чаадаева подрядчиком на спецстоянку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Если раньше с момента получения муниципальным контролем жалобы до физического освобождения земельного участка от автохлама мог пройти почти год, то теперь нужна примерно пара месяцев, так как в ожидании суда по переводу машины в муниципальную собственность, авто будет храниться на спецстоянке», – сообщили в мэрии.

С 2023 года в течение трех дней, с момента поступления заявления, сотрудники муниципального контроля выезжают по адресу, актируют автомобиль и выносят акт на рассмотрение совместной с ГИБДД комиссии, которая собирается примерно 1 раз в месяц. После принятия коллегиального решения о признании автомобиля брошенным, собственнику направляется уведомление с требованием переместить машину в течение 30 дней.

Если за отведенный месяц ничего не происходит, то комиссия повторно выезжает на место, фиксирует этот факт в акте и отдает транспортное средство подрядчику для перемещения его на спецстоянку, добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.