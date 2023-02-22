В Калининграде горит шиномонтажная мастерская на улице Невского, произошел взрыв

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде горит шиномонтажная мастерская на улице Александра Невского. Сотрудники МЧС тушат пожар.

Вызов поступил в 7.12 - очевидцы сообщили о возгорании в боксе шиномонтажки.

- Первое подразделение прибыло на место происшествия уже через 8 минут, к этому времени огонь охватил 30 квадратных метров территории и стремительно распространялся на соседние боксы, - сообщили в пресс-службе МЧС.

К 7.45 пожарным удалось локализовать пламя на площади 100 квадратов. В 8.02 произошел взрыв пропанового баллона. Никто из личного состава или гражданских лиц не пострадал.

В 8.37 произошла ликвидация открытого горения.

Тушение продолжается, на месте работают подразделения МЧС.