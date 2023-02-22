В Калининградской области на 17% выросло количество вакансий для инвалидов

В Калининградской области за год на 17 процентов выросло количество новых рабочих мест для работников с инвалидностью. Как сообщает сервис hh.ru, в целом по стране рост составил 43%.

На Северо-Западе, как правило, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центров, специалистов по продвижению услуг, специалистов поддержки пользователей. Диапазон зарплат от 35 000 до 59 000 рублей.

На втором месте по доступности работы для инвалидов – сфера логистики. Востребованы курьеры на легкие заказы.