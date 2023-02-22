Где в Калининграде не будет света 22 февраля

В Калининграде на нескольких улицах в среду, 22 февраля, запланированы отключения электричества.

По данным компании «Россети Янтарь», сегодня пройдут работы по модернизации оборудования в Ленинградском и Московском районах, которые потребуют отключения электроснабжения.

До 18.00 без электричества будут потребители по следующим адресам:

ул. Полк. Ефремова, 2-12, 2б, 4а, 5,

ул. Гайдара, 120,

ул. А. Суворова, 40, 42,

ул. Нансена, 74-86, 74а-б, 78а-б, 86а,

ул. А. Суворова, 44,54,

ул. Береговая, 40

ул. А. Невского, 44, 46, 46а, 50-52а,

ул. Старш. Дадаева, 1, 3,

ул. Достоевского, 3-21, 7а, 8-22, 22а,

ул. А. Невского 70-70б, 72-74а, 76-76б, 89, 99-105, 105а-б, г, 107-115, 109а,

ул. А. Невского, 44а-з,

ул. Береговая, 29,

ул. Старш. Дадаева, 2-46, а, 5,5б, 9, 11, 13, 38а, 21-49, 50, 54,

ул. Уфимская, 6, 8, 11, 12.