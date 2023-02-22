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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:02

Пресс-секретарь губернатора: Воздушная тревога в Калининградской области не объявлялась, опасности нет

Николай Литвинов

В среду, 22 февраля, сразу несколько радиостанций передали сигнал воздушной тревоги для жителей Калининградской области. Сообщалось о якобы готовящемся воздушном ударе по территории нашего региона и с призывом для населения отправиться в укрытие.

Областные власти назвали это фейком.

- Этот сигнал не является достоверным, - заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - Это результат злонамеренного взлома ряда вещательных мощностей нашей страны. Нет никакой опасности, воздушная тревога официально объявлена не была.