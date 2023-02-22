В Калининграде снимают фильм «ГДР» про разведчиков

В Калининградской области начались съемки кинофильма «ГДР» про разведчиков. Город предстоит преобразить в Берлин конца 1980-х годов. Появятся соответствующие декорации, вывески на немецком и старые автомобили.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сюжет фильма разворачивается в 1989 году в Берлине. Главный герой ленты, майор КГБ Александр Нечаев, ищет в городе копии архивов Штази. Параллельно охоту за документами ведут шпионы…

В фильме заняты актеры Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Снежана Самохина и др.

Режиссером фильма выступает Сергей Попов («Мосгаз», «Дорога на Берлин», «Фурцева»).

Помимо Калининграда съемки проходили в Выборге.

Ранее сообщалось о перекрытии улиц в марте ради съемок.