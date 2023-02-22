В Гвардейском районе задержали браконьера, который сетями выловил из Преголи больше сотни рыбин

У поселка Сокольники Гвардейского района задержали браконьера. Мужчина ловил рыбу сетями. Всего у него было изъято их 5 штук общей длиной 350 метров.

Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского ТУ Росрыболовства, нарушитель незаконно добыл 109 экземпляров рыбы: 4 судака, 6 лещей, 2 щуки, 5 окуней пресноводных, 1 жереха, 10 рыбцов, 22 густеры и 59 штук плотвы.

Всего он наловил больше 36 кг рыбы. Причинен ущерб на сумму 54 570 рублей.

Всего же в Калининградской области только за последнюю неделю задержали несколько браконьеров – общая сумма наложенных административных штрафов составила 60 500 рублей.

Было изъято 112 кг рыбы.