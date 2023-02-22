Восьмерых жителей Советска осудили за избиение 19-летнего парня

В Советске семеро местных жителей признаны виновными в покушении на убийство молодого человека. Городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местных жителей, которые избили 19-летнего парня. Фигуранты получили от 8,5 до 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строго режима.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области, в ночь на 5 июля 2020 года у кафе на ул. Матросова в Советске восемь пьяных местных жителей избили 19-летнего молодого человека. Он с черепно-мозговой травмой был госпитализирован и выжил, благодаря профессиональным и своевременным действиям врачей.

Выяснилось, что парень сделал одному из хулиганов замечание, заступившись за девушку. Это и стало причиной конфликта.

Отмечается, также, что судом постановлено взыскать с осужденных в пользу потерпевшего 350 тыс рублей.