В Светлогорске на довоенных домах решено переложить историческую черепицу

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Светлогорске в рамках ремонта крыш старых зданий решено сохранить историческую черепицу. Речь идет о домах на Калининградском проспекте, 73 и ул. Октябрьской, 3.

Как рассказали в пресс-службе Фонда, работы стали возможны благодаря общему решению собственников.

- Сам процесс перекладки довольно трудоемкий. Вся историческая керамическая черепица не калиброванная, на части материала имеются серьезные биологические поражения и различные деформации. Поэтому, чтобы переложить 1 квадратный метр исторической черепицы, необходимо собрать 3 квадратных метра черепицы с других объектов. Демонтаж производим бережно и укладываем на паллеты для транспортировки, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Ранее аналогичные работы по перекладке уже произвели в Железнодорожном на Октябрьской, 27 и в Калининграде на Коломенской, 5.