Опубликована программа празднования 23 февраля на территории Форта №5

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в праздничный день 23 февраля с 15:00 до 18:00 на территории музея «Форт №5» состоится патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества. На мероприятии ждут всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба историко-художественного музея, чьим филиалом является форт.

Программа дня:

15:00-15:30 — торжественный митинг, возложение цветов к памятному знаку пятнадцати Героям Советского Союза - участникам боя за форт № 5;

15:30-16:20 — экскурсия по музею «Форт №5» (приобрести необходимо входной билет в музей);

15:30-17:30 — работа интерактивных площадок клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области;

12:00-18:00 — «Полевой кинотеатр», демонстрация военной кинохроники.