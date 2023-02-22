В утреннем пожаре на ул. Невского пострадали 9 автомобилей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В полиции рассказали подробности утреннего пожара на улице Невского в Калининграде. Напомним, горела шиномонтажная мастерская.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, огонь вспыхнул в помещении, которое сдавалось собственником в аренду. Оттуда пламя перекинулось на склад с шинами. В огне пострадали несколько машин.

«Повреждено 9 автомобилей, припаркованных на улице. Две машины, находившиеся внутри – «Лексус» и «Хендай» – выгорели полностью», - отметили в пресс-службе.

Причины пожара устанавливают.