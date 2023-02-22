В утреннем пожаре на ул. Невского пострадали 9 автомобилей

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В полиции рассказали подробности утреннего пожара на улице Невского в Калининграде. Напомним, горела шиномонтажная мастерская.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, огонь вспыхнул в помещении, которое сдавалось собственником в аренду. Оттуда пламя перекинулось на склад с шинами. В огне пострадали несколько машин.
«Повреждено 9 автомобилей, припаркованных на улице. Две машины, находившиеся внутри – «Лексус» и «Хендай» – выгорели полностью», - отметили в пресс-службе.
Причины пожара устанавливают.