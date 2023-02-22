Калининградский конькобежец завоевал серебро первенства России

Соревнования по шорт-треку среди юношей и девушек не старше 17 лет в Смоленске собрали почти 150 спортсменов из 15 субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, одним из лучших в спринтерском забеге на дистанции 500 метро стал воспитанник региональной школы по зимним видам спорта Илья Толпыго.

Всего в забегах на 500 метров участвовал 51 соперник. В решающем забеге наш земляк финишировал за 43,825 секунды, что всего на 0,404 секунды медленнее показателя победителя из Москвы.

В декабре 2022 года калининградский конькобежец завоевал две медали третьих в истории зимних Российско-Китайских молодежных игр.

Илья Толпыго тренируется в Гусеве в ФОКе.