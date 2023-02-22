Власти попросили срочно убрать машины с парковки на Портовой – их могут повредить строительной техникой

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда просят в срок до 27 февраля убрать автомобили, которые находятся на стоянке по адресу Портовая, 20 (на картинке этот участок отмечен цветом).

. Фото: мэрия Калининграда

«Мы очень настоятельно рекомендуем владельцам машин переместить их в другое место, так как строители моста долго ждать не смогут», - отмечается в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что после 27 февраля объект встанет под охрану и на парковку уже никого не пустят.

«Земельный участок с прошлого года находится муниципальной собственности и прямо сейчас он нужен мостостроителям. Все должны понимать, что тесное соседство автопарковки со строительной техникой чревато повреждением имущества», - отметили в мэрии города.