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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 15:46

В Правдинске возбуждено уголовное дело на водителя после «пьяного» ДТП с пострадавшими

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Правдинском районе возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором пострадали два пассажира.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось 23 октября 2022 года на трассе Калининград-Правдинск. Тогда пьяный 38-летний водитель «Фольсквагена» врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали две пассажирки, находившиеся в салоне авто.

«36-летняя односельчанка водителя получила телесные повреждения и травму черепа. У 33-летней жительницы пос. Железнодорожный диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и множественные травмы», - отметили в полиции.