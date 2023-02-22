На Калининград надвигается новый циклон, который принесет усиление ветра

. Фото: Александр Подгорчук

До конца недели синоптики ждут в Калининграде новый циклон. По данным портала rp5.ru, атмосферный вихрь приблизится к нашему региону в пятницу, 24 февраля. К середине дня атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, будет идти дождь.

В субботу начнет усиливаться ветер. К вечеру его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду – это ниже штормовых значений. Дополнит картину мокрый снег.

В воскресенье осадки прекратятся. Скорость ветра составит 14 метров в секунду.