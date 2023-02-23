Более 300 калининградцев стали участниками акций по репродуктивному здоровью

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Фото: Правительство Калининградской области
Неделя сохранения репродуктивного здоровья завершилась в Калининграде. Она включала ряд мероприятий, занятий и встреч, которые посетили более 300 человек.
Как сообщает минздрав региона, в частности, лекции и встречи с гинекологами и урологами в формате вопрос-ответ прошли в школе №43.
Более 20 супружеских пар стали участниками акции «Счастье быть родителями», организованной сотрудниками женских консультаций роддома №4.
Для будущих мам и пап мероприятие состоялось в подразделении роддома на ул. Пионерской.
Консультации проводил, в частности, врач-уролог Валерий Мусохранов, медицинский психолог Людмила Бартоломей
Подобная акция состоялась и в женской консультации на Чекистов там прошли занятия для будущих пап.