Более 300 калининградцев стали участниками акций по репродуктивному здоровью

. Фото: Правительство Калининградской области

Неделя сохранения репродуктивного здоровья завершилась в Калининграде. Она включала ряд мероприятий, занятий и встреч, которые посетили более 300 человек.

Как сообщает минздрав региона, в частности, лекции и встречи с гинекологами и урологами в формате вопрос-ответ прошли в школе №43.

Более 20 супружеских пар стали участниками акции «Счастье быть родителями», организованной сотрудниками женских консультаций роддома №4.

Для будущих мам и пап мероприятие состоялось в подразделении роддома на ул. Пионерской.

Консультации проводил, в частности, врач-уролог Валерий Мусохранов, медицинский психолог Людмила Бартоломей

Подобная акция состоялась и в женской консультации на Чекистов там прошли занятия для будущих пап.