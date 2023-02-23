В Калининградском зоопарке самцов енотов уличили в абьюзе

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке енотов вынуждены были разделить по половому признаку. Самки переехали в вольер к Дому птиц, самцы остались у центрального входа. Все потому что самцы начали обижать своих подруг.

«Мальчикам в голову вступила весна, понадобилось срочно решить, кто тут альфа-самец…Дискуссии сопровождались физическим воздействием на оппонента, и барышни то и дело попадали под горячую лапу», - рассказали в пресс-службе зоопарка о конфликте.

Интересно, что отсадили от самцов пожилых енотих Грушеньку и Фиму.

«Такие тревоги и волнения пожилым Грушеньке и Фиме ни к чему: на двоих им 21 год (большинство енотов в зоопарках живут до десяти лет, а в природе не дольше пяти). Поэтому самок временно отселили в отдельный вольер», - рассказали в зоопарке.

В марте, когда мужские страсти в большом вольере енотов улягутся, Грушеньку и Фиму обещают вернуть назад.