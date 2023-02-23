От размещения гостиницы в замке Рагнит отказались, решено восстанавливать старые стены и смотровые площадки

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Проектировщики поменяли планы по восстановлению и использованию замка Рагнит в Немане. Изначально планировалось задействовать только южную сторону замка, но теперь решено задействовать все стороны. В Рагните оборудуют залы для выставок и конференций, музейное пространство, кафе и торговые точки.

Как сообщается в группе «Замок Рагнит» во «ВКонтакте», от размещения гостиницы в замке отказались из-за невозможности соблюсти современные нормы пожарной безопасности.

Во внутреннем дворе на уровне второго этажа будет воссоздана деревянная галерея. На уровне третьего этажа появятся смотровые площадки – самая высокая из них будет на высоте 21 метр.

Проект предусматривает восстановление аварийных участков стен, ремонт и усиление кладки, воссоздание и усиление кирпичных арочных сводов, установку окон и дверей и другие работы, направленные на приспособление руин замка под музейный комплекс. Это большой шаг на пути к воссозданию замка Рагнит XV века.

«Часть утраченной стены в восточной стороне будет отстроена заново, а часть ее заменит мультимедийный экран-сцена. Таким образом внутренний двор замка станет универсальным местом для проведения реконструкций, фестивалей и других мероприятий», - отмечается в группе.

Ранее сообщалось, что замок Рагнит обретет фальшкрышу и подсветку.