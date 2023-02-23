В небе над Зеленоградском заметили редкое оптическое явление

Автор фото - Сергей Каминский/Погода и метеоявления Калининградской области.

Нечастое оптическое явление в четверг, 23 февраля, заметили в небе над Зеленоградском.

О зенитной дуге (гало) рассказали в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте».

Гало — оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Это явление обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда.

Из-за преломления света в кристаллах гало иногда бывает радужным, например зенитная дуга, один из видов гало.