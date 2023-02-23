В Калининграде начался кастинг для съемок в фильме «ГДР»

В Калининграде начался кастинг для съемок шпионского детектива под названием «ГДР», действия которого происходит в Берлине 1989 года.
Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград», уже на 6 марта требуются парни немецкой внешности на роли полицейских.
Также необходим человек на роль криминалиста (он должен знать немецкий язык) и отдельной группы криминалистов (роли без текста).
В фильме заняты актеры Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Снежана Самохина и др.
Режиссером фильма выступает Сергей Попов («Мосгаз», «Дорога на Берлин», «Фурцева»).
Помимо Калининграда съемки проходили в Выборге.