В Калининграде начался кастинг для съемок в фильме «ГДР»

В Калининграде начался кастинг для съемок шпионского детектива под названием «ГДР», действия которого происходит в Берлине 1989 года.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград», уже на 6 марта требуются парни немецкой внешности на роли полицейских.

Также необходим человек на роль криминалиста (он должен знать немецкий язык) и отдельной группы криминалистов (роли без текста).

В фильме заняты актеры Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Снежана Самохина и др.

Режиссером фильма выступает Сергей Попов («Мосгаз», «Дорога на Берлин», «Фурцева»).

Помимо Калининграда съемки проходили в Выборге.