В парках Калининграда появились совята, спасать их не надо

. Фото: «Биосфера Балтики».

В парках города появились совята. Калининградцы начали их встречать и не знают, что делать. Часто хочется «спасти» совенка. Но делать этого не стоит. О том, как вести себя при встрече с совятами, «Комсомолке» рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Обычно птенцов совы находят собачники на земле. Это нормальная ситуация. Им не нужна помощь. Самое лучшее решение - пройти мимо. Исключение - когда совенка травмировали вороны или собаки. Тогда нужно сообщать нам. Если сомневаетесь, присылайте фото нам для консультации, - рассказала Юлия Садовская.

Совята покидают гнездо еще в пуховом возрасте. Они перемещаются по кормовой территории матери. Мама-сова находит их по характерному писку и кормит. В течение нескольких недель совята растут и улетают.

- 23 февраля калининградцы во время прогулки обнаружили совенка на Литовском валу, неподалеку от еврейского кладбища. Нам сразу позвонили, хотели привезти птенца. Мы не позволили этого сделать, - рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Она отметила, что малыши специально уходят из гнезда рано – это приспособление. Делают так, чтобы хищник разом не съел всех больших птенцов.

В Калининграде как правило встречается 2 вида - серая неясыть и ушастая сова. Реже – болотная сова.

- Птенцов не нужно забирать! Их нельзя вывозить в чужой незнакомый лес, там их некому кормить, там они легкая добыча для хищников. Им просто нужно дать время вырасти! – говорит Юлия.