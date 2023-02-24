Двум калининградцам-ветеранам войны исполнилось по 100 лет

Главное управление МЧС России по Калининградской области 23 февраля организовало праздничный концерт под окнами дома, где проживает Иван Ефимович Скляров – участник штурма Кенигсберга. Ветеран Великой Отечественной войны встретил свой 100-й день рождения в окружении родных и близких.

- От имени губернатора Антона Алиханова с юбилеем и Днем защитника Отечества Ивана Ефимовича поздравил начальник отдела социальной поддержки ветеранов министерства соцполитики Виталий Гладков, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выпускник артиллерийского училища лейтенант Скляров воевал в составе Калининского, 1-го и 3-го Белорусских фронто. В марте 1945 года был ранен под Хайлигенбайлем (теперь - город Мамоново). Закончил армейскую службу в 1970-х на должности старшего офицера отдела войск противовоздушной обороны. Выйдя в отставку, еще 15 лет работал преподавателем на курсах гражданской обороны. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

- Днем ранее в семейном кругу свой 100-летний юбилей отметила Мария Федоровна Анучкина, - добавили в правительственной пресс-службе. – Она родилась в Приморском крае, закончила школу в Уссурийске и там же записалась в армию. Прошла курс подготовки шифровальщиков засекреченной связи. Служила на Дальнем Востоке, участвовала в разгроме Японии. В 1945 году вышла замуж за летчика-истребителя и вместе с супругом еще 4 года служила в Северной Корее. Затем посвятила себя семье и воспитанию детей. Многие десятилетия жила в военных гарнизонах.

У Марии Фёдоровны двое сыновей, трое внуков и пятеро правнуков.