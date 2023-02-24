Калининградец уволился с автопарковки, предварительно обворовав ее

В дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что из кассы на платной парковке по улице Дмитрия Донского похищены денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

- Установить личность преступника сотрудникам следственно-оперативной группы не составило большого труда, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Так как деньги похитил работник парковки.

Хотя, собственно, ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина еще даже не успел толком трудоустроиться – это была всего лишь третья его смена. Ближе к ее окончанию, новоявленный парковщик решил, что это занятие не соответствует его устремлениям и тут же самоуволился, предварительно опустошив кассу.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело – на этот раз по признакам статьи УК РФ «Кража».