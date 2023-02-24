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НовостиПолитика24 февраля 2023 10:21

На границе с Калининградской областью поляки выставили противотанковые ежи

Инженерные заграждения появились в пункте пропуска «Мамоново-1 – Граново»
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна приступила к превентивному расширению мер безопасности на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

- Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже развернуты на границе с Калининградской областью, - похвастался поляк в Твиттере.

Действительно, очевидцы подтверждают, что в пункте пропуска «Мамоново-1 – Граново» на дороге с сопредельной стороны появились бетонные тетраподы и противотанковые ежи.

«Отличная работа, ни один «Сармат» не перелетит!» - тут же откликнулись комментаторы.