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НовостиОбщество24 февраля 2023 11:39

Главы черняховской администрации и местной епархии поздравили участников СВО с 23 февраля

Сергей Булычев и епископ Николай передали подарки бойцам, находящимся на лечении в госпитале
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В День защитников Отечества 23 февраля глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев и епископ Черняховский и Славский Николай посетили военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине и сейчас находящихся на лечении в военном госпитале. Как сообщила газета «ПоЛюС», гости передали бойцам собранные городской администрацией и прихожанами кафедрального собора Архангела Михаила подарки, поздравили с праздником и пожелали скорейшего выздоровления.