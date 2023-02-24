Главы черняховской администрации и местной епархии поздравили участников СВО с 23 февраля

В День защитников Отечества 23 февраля глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев и епископ Черняховский и Славский Николай посетили военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине и сейчас находящихся на лечении в военном госпитале. Как сообщила газета «ПоЛюС», гости передали бойцам собранные городской администрацией и прихожанами кафедрального собора Архангела Михаила подарки, поздравили с праздником и пожелали скорейшего выздоровления.