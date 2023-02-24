В Калининградской области прошли два автопробега в поддержку участников СВО

Калининградцы выразили поддержку российским военным. Фото: gov39.ru

Сегодня, 24 февраля, в Гусеве прошел автопробег с участием почти 200 автомобилей. Инициаторами акции, приуроченной к годовщине с момента начала специальной военной операции на Украине, выступили жены военнослужащих 11-го армейского корпуса - берегового соединения Балтийского флота, участвующего в СВО.

- Автомобили стартовали с центральной площади и проехали по улицам города, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Перед храмом Всех Святых с помощью километрового триколора создали большую букву Z. В храме прошли молебны о здравии российских воинов, а также за упокой погибших при выполнении боевых задач.

Кроме того, была организована фотовыставка «Жены героев». Также работала видео-точка «Привет защитнику», где все желающие смогли обратиться к военнослужащим, которые сейчас на передовой, и передать им свои добрые пожелания. Позже эту запись отправят вместе с грузом помощи и поддержки солдатам и офицерам 11 армейского корпуса.

Сообщается, что в этот же день прошел еще один автопробег. Более 70 машин из Советска проехали до поселка Десантное в Славском муниципальном округе, где возложили цветы к памятнику советским разведчикам, действовавшим в годы Великой Отечественной войны в тылу врага на территории Восточной Пруссии.