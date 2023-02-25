Калининградка обчистила кассу магазина, из которого уволилась незадолго перед этим

В Светлогорске сотрудники полиции выяснили, кто именно в ночь на 12 февраля повредил входную дверь местного салона связи, проник в павильон и похитил из кассы 15 тысяч рублей.

Оказалось, что орудовал не матерый вор-взломщик, а 27-летняя дама, когда-то трудившаяся в этом торговом заведении. При расчете уволенная сотрудница посчитала, что ей недоплатили, и решила восстановить справедливость пусть даже незаконным способом. Но судить ее все-таки будут не за воровство.

- Дознавателем МО МВД России «Светлогорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Самоуправство», - добавили в пресс-службе УМВЛ России по Калининградской области. - Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что уже потратила деньги на собственные нужды.