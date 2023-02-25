Калининградец совершал воровские налеты верхом на велосипеде

Темной ночью к одному из домов в поселке Липово Гусевского городского округа подкатил велосипедист. Слез с седла, дошел до окна и расколотил его, после чего влез внутрь здания. Добычей вора стали телевизор, ТВ-приставка, инструменты. Все это он увез первым рейсом. Потом вернулся и забрал еще портфель, а также продукты питания.

Сутки спустя ночной велосипедист объявился вновь: на сей раз он проник в подвал другого дома, откуда похитил две бензокосы.

- Сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в расследовании этих преступлений большую помощь оказали видеокамеры системы наблюдения «Безопасный город», запечатлевшие разъезды подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. Вскоре после этого его удалось задержать.

Оказалось, 56-летний гусевец имеет довольно большой опыт в такого рода криминальных делах – ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Все похищенное имущество обнаружено и изъято, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.