Калининградцы стали участниками Всероссийской акции «Быть здоровым – это модно!»

Февральская погода не стала помехой для участников акции. Фото: Музей Мирового океана.

Сегодня Военно-морской центр музея Мирового океана принял участие в 11-й Всероссийской акции «Быть здоровым – это модно!» Масштабное мероприятие прошло сразу в 20 регионах РФ, от Сахалина до Калининградской области, а также на Херсонщине и в Запорожье.

Как сообщили в ММО, инициатива проведения акции принадлежит спортивно-патриотическому клубу «Ярополк». Идея состоит в массовом обливании холодной водой по всей территории страны, вне зависимости от часового пояса. Одновременно в формате телемоста 3 тысячи человек принимают импровизированный душ, невзирая на февральский дождь, снег или ветер. Акция уже вписана в календарь мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, у нас ее поддержал клуб «Янтарные моржи – Калининград».