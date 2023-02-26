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НовостиОбщество26 февраля 2023 6:36

В Багратионовске росгвардейцы помогли ребенку выбраться из закрытой машины

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

К сотрудникам местного отдела вневедомственной охраны на улице Калининградской обратилась женщина с маленьким ребёнком на руках и сообщила, что ее 5-летний сын оказался запертым в машине, а ключ сломался и остался в замке.

При визуальном осмотре росгвардейцы установили, что автомобиль блокировала сигнализация и окна из салона не открывались. Сотрудники остановили проезжающий мимо автомобиль такой же марки и обратились к владельцу с просьбой попробовать открыть машину его ключом.

В результате дверь автомобиля удалось открыть, ребенок не пострадал.