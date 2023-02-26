Более тысячи калининградцев открыли свое дело благодаря социальному контракту

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За два года 1055 жителей Калининградской области начали предпринимательскую деятельность благодаря социальному контракту. Стартовый капитал от государства помог им встать на ноги и улучшить материальное положение, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

«Социальный контракт открывает новые возможности для активной занятости. Жителям региона также оказывается содействие в составлении бизнес-плана, предоставляются консультации по ведению бизнеса на протяжении всего срока действия соглашения. Планируется, что в нынешнем году не менее 500 жителей смогут заключить соцконтракт на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Сейчас Центр «Мой бизнес» проводит обучающие, консультационные мероприятия с жителями региона, заключившими соглашение на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства. Жители области изучают финансовое планирование, основы ведения собственного дела, правовое обеспечение и информационное сопровождение предпринимательской деятельности. Курс, состоящий из 16 академических часов, доступен на платформе. После его успешного прохождения выдается электронный сертификат.

С начала 2023 года 175 жителей области обратились за консультацией по заключению соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

В бюджете 2023 года на эти цели предусмотрено более 351 миллиона рублей.