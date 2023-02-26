МЧС: В Калининградской области начались палы травы

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

С начала 2023 года в Калининградской области зафиксировано два пала травы на общей площади свыше трех гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой», - отметили в пресс-службе ведомства.

Региональное управление МЧС напоминает, что из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. При этом, восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет.