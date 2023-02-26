Калининградцы собрали более 15 тонн подарков для участков СВО

. Фото: мэрия Калининграда

Более 20 тысяч калининградцев стали участниками акции «Посылка солдату», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пункт приема подарков поступило 156 посылок от организаций и 60 посылок - от физических лиц. Общий вес посылок составил более 15 тонн. Волонтеры в течение трех дней комплектовали и упаковывали подарки для передачи и последующей отправки нашим бойцам.

Кроме этого, в Штаб поступило около 500 добрых писем и поздравительных открыток, которые вместе с остальными подарками будут переданы военнослужащим.