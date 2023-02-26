Власти просят калининградцев до 27 февраля убрать машины со стоянки на Портовой

. Фото: мэрия Калининграда

Понедельник, 27 февраля – крайний срок, чтобы убрать автомобили со стоянки на улице Портовой в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«И всё-таки мы очень настоятельно рекомендуем владельцам машин, которые в данный момент находятся на стоянке по адресу Портовая, 20 переместить их в другое место, так как строители моста долго ждать не смогут. Потерпеть до 27 февраля мы их еще хоть как-то уговорили, но это крайний срок. Потом уже все. Охрана на объект - и никто никого уже никуда не пускает», - сообщили в администрации.

В мэрии Калининграда подчеркнули, что тесное соседство автопарковки со строительной техникой чревато повреждением имущества.