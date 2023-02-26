В областном драмтеатре установят новое звуковое оборудование

К концу театрального сезона в Калининградском областном драматическом театре появится новое звуковое оборудование. Об этом сообщает региональное министерство по культуре и туризму.

«В большом зале установят 30 колонок вместо старых четырех и звуковые процессоры. Новое оборудование уже получено. В театр прибыли специалисты официального представителя компании-производителя в России. Они будут вести монтаж и настройку современной звуковой системы между репетициями и спектаклями», - сообщили в министерстве.

Задача номер один – качественный, равномерный звук, чтобы каждый зритель слышал разборчивую речь актеров.

« Разработан проект звукового оснащения, и к лету эта задача будет решена. Новейшие технологии позволят создать эффект присутствия зрителя среди толпы, в лесу, услышать море, ветер, дождь вокруг себя и многое другое», - добавили в минкультуры.

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