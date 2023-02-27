Жители Калининградской области наблюдали мощное полярное сияние

Этот снимок был сделан минувшей ночью в Советске. Фото: Адриана РОМАНОВА.

Полярное сияние в ночь на понедельник смогли увидеть жители северных районов нашего региона. Об этом пишет сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области». Самый эффектный снимок был сделан в Советске.

- Дугу можно было наблюдать в северной части горизонта невооруженным глазом! – отмечают метеорологи.

Стоит напомнить, что в прошлом году в нашей области сияние видели несколько раз. В январе зрелищем любовались жители северной части региона и морского побережья в районе Зеленоградска.

Причинами возникновения сияний является интенсивный выброс корональной массы от Солнца. Как раз сейчас на Земле отмечается магнитная буря.