Калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо» в Краснодаре

Игра калининградского «Локомотива» с краснодарским «Динамо» 26 февраля завершилась поражением «Локо». Итог встречи 3:2.

Результат стал неожиданным, поскольку наши девушки вели 2:0, были активны в атаках, но потом вдруг потеряли инициативу.

- Игра получилась яркой для краснодарских болельщиков. Для нас – урок. Урок в том, что надо играть до победного свистка, пока не будут выиграны три партии. Но хорошо, что это [поражение] случилось сейчас, а не в плей-офф. Думаю, что больше мы таких ошибок не допустим, - сказал после игры главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко.

Следующая игра «Локо» состоится 4 марта в Калининграде. Калининградские спортсменки встретятся в СК «Янтарный» с «Динамо» из Челябинска.