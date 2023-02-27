Где в Калининграде не будет света и воды 27 февраля

В Калининграде в понедельник, 27 февраля, проведут несколько плановых работ. Так, сегодня с 13.00 до 18.00 для ремонта щита отключат электричество в дома по ул. Дзержинского 198, 200, 202а-д, 208-216.

Как сообщает пресс-служба администрации города, несколько отключений от энергоснабжения запланировано для модернизации оборудования в подстанциях.

С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах:

- ул. Чаадаева 3-11, 4-8, 13, 13а, б, 15, 15а, 19-41, ул. А. Суворова 2-8, 8а, ул. Нансена 41, 35-49, 54-60, 61- 65, 66, 70, 72, 73-79, пер. Нансена 1, 2, 17,17а, 20-26, 28-32, 31, 31а, 32а, 33, 34-52;

- ул. П. Морозова 44, ул. Кленовая 23;

От холодной воды для установки водомеров сегодня с 10.00 до 15.00 отключены дома по ул. Проф. Севастьянова 3,5, а также по ул. Школьная 3-5, ул. Тобольская, 15-31, 35-47, ул. Тихорецкая 37, ул. Восточная 13.

Из-за отключения электроснабжения вода не будет подаваться с 8.30 до 18.00 в дома по ул. Чаадаева 13, 13а, б, 15, 15а, 19-39.

Кроме того, для ремонта участка 300-мм сети воду перекроют в дома по пр-кту Мира 64-72, 72а, ул. Комсомольская 4 (д/с№18).