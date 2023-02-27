На Куршскую косу вернулись перелетные цапли

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршскую косу прилетели цапли. Птиц заметили в нацпарке 22 февраля. Как сообщает пресс-служба парка, сейчас пернатые занимаются ремонтом гнезд.

Как рассказал «Комсомолке» научный сотрудник Кирилл Иванюков, в черноольховом лесу к северо-востоку от Лесного, располагается крупная колония серой цапли.

- В колонии около 100 гнезд. В конце февраля она ожила - серые цапли вновь заняли свои гнезда. Колония цапель расположена на «перешейке», в самой узкой части косы.

Там есть все для жизни цапель – залив, кормовые угодья и высокие деревья для гнездования.

Отмечается, что сейчас, когда еще нет листвы на деревьях, наблюдать за цаплями можно, проезжая мимо черноольшаников. Однако, не стоит останавливаться на опасном повороте во избежание аварий, и чтобы не беспокоить птиц.

Эта территория – особо охраняемая, и в отличие от многих других мест на побережье, нанесение ущерба природе, нарушение правил поведения на косе, даже и без злого умысла, чревато штрафом.