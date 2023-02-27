«Места есть, рабочих нет»: Глава Неманского округа рассказал о вакансиях в муниципалитетах

В Неманском районе масса вакансий, но людей на них найти не могут. Об этом 27 февраля во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

- У меня в голове возникает, извиняюсь, такой когнитивный диссонанс. Сидишь на совещаниях и представители компании «Росатом», которые сейчас занимаются проектированием-строительством завода литий-ионных батарей не понимают, где набрать специалистов, где бы взять людей. Различных компетенций и квалификаций надо порядка 1200 человек, - говорит глава администрации.

Он отмечает, что сотрудники требуются на предприятие «Факел», на предприятие «Грюнвальд» по сборке кузовов для грузовых автомобилей и в другие места.

- Я везде вижу объявления: «Требуется продавец». У нас в администрации масса вакансий на различные зарплаты… С другой стороны, мне говорят, что по Советскому, Славскому. Неманскому району порядка 800 человек стоят в Центре занятости. Я как-то не понимаю, - сказал Андрей Нейман и привел в пример случай прошлого года, когда в Немане не могли найти охранника за 2 тысячи рублей за ночь.

- Места есть, рабочих нет, в службе занятости люди стоят… Как это все вместе происходит? – недоумевает глава округа.