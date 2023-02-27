Названы самые популярные у калининградцев модели телефонов

Самая популярная марка смартфонов, которую выбирали в 2022 году жители Калининграда – Apple. Этот бренд выбирали чаще всего, покупая телефоны на Авито.

Пресс-служба площадки сообщает, что доля продаж в количественном выражении по брендам выглядит так: Apple – 55%, Samsung – 15%, Xiaomi – 13%, Honor – 5%, Huawei – 2%.

В 2022 году продажи мобильных телефонов на Авито выросли почти на треть, по сравнению с 2021. В Калининграде продажи телефонов за 2022 год увеличились на 26%.

При этом доля новых устройств в общем числе продаж на Авито за год выросла на 130%.

В Калининграде средняя цена смартфона составила 22 890 рублей.

- Значительный рост продаж телефонов мы зафиксировали в марте, после чего рынок стабилизировался. Следующая фаза активного роста пришлась на период с июля по декабрь, при этом наибольший скачок продаж зафиксирован в декабре, - прокомментировал Павел Комаров из Авито.