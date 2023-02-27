. Фото: Предоставлено организаторами

В Зеленоградске пройдет всероссийский «Фиштиваль» – крупнейший в России праздник морской гастрономии. Как рассказали организаторы, в этом году мероприятие состоится с 28 апреля по 1 мая.

Мероприятие ждет гостей, ка и в предыдущие годы, на Аллее Дружбы.

В программе не только маркет с уличной едой и сувенирами, но и площадка для любителей водных видов спорта, развлекательные зоны для детей и взрослых.

- Набор участников стартовал 27 февраля и продлится до 20 апреля. На «Фиштиваль» приглашают гастрономические проекты из любых регионов России, причем не только рыбные, хотя им, как признаются организаторы, всегда отдают предпочтение. Подать заявку можно на сайте fishtival.ru, - сообщили в оргкомитете.

«Фиштиваль» также даст старт Фестивалю балтийской кухни, который будет проходить с 1 по 31 мая в ресторанах по всему региону: мастер-классы дадут лучшие шефы, они будут готовить сеты из фестивального меню.

Отметим, прошлой осенью «Фиштиваль» получил гран-при Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма. Ежегодно он собирает около 60 000 посетителей со всей России и примерно полсотни проектов-участников.