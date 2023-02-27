В Светлогорске у вокзала мужчина пытался задушить пенсионерку

В Светлогорске возбудили два уголовных дела в отношении хулигана, который напал на женщину. Инцидент случился в ноябре прошлого года в 300 метрах от ж/д вокзала. Вечером к 62-летней женщине подкрался сзади незнакомец – схватил ее за лицо, с силой зажал рукой нос и рот.

«Повалив потерпевшую на землю, мужчина скрылся с места происшествия», - отметили в полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, личность нападавшего оперативно была установлена. Им оказался 29-летний житель Калининграда.

В тот вечер он был пьян и сообщил, что нападение совершил из хулиганских побуждений.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Побои» и «Угроза убийством».