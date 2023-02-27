В Немане откроется бесплатный автомобильный кинотеатр

В центре Немана планируют открыть бесплатный автомобильный кинотеатр. Он может заработать до начала лета. Об этом 27 февраля во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

- Вчера наконец-то подключили широкоформатный экран напротив администрации. Там парковка, есть большой и удобный стационарный туалет, абсолютно бесплатный. Есть задумка осуществимая, чтобы на этом экране показывать какие-то фильмы, пусть и не каждый день. По принципу кинотеатра в машине. То есть установили оборудование – ты сидишь у себя в машине, смотришь на картинку, а звук у тебя из динамиков приемника, поймав волну, - сказал глава администрации.

Андрей Нейман отметил, что парковка не очень большая.

- Ну, я и не думаю, что будет какое-то дикое количество желающих там в автомобилях посмотреть кино. Но машин 15-20 там спокойно разместится. Конечно, это все будет абсолютно бесплатно, - сказал он.