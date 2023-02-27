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НовостиПолитика27 февраля 2023 14:00

В Калининградской области провели учения по нанесению ракетных ударов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области военные провели тренировку по нанесению ракетных ударов с применением ракетных комплексов «Искандер».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, были отработаны одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, разведке, смене позиционного района, маскировке боевых машин.

В учениях участвовало около 50 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.