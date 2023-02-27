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НовостиОбщество27 февраля 2023 15:05

В Фонде капремонта рассказали о работах на здании старой ратуши в Железнодорожном

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Железнодорожном начали преобразовывать здание старой ратуши. Как сообщает фонд капремонта Калининградской области, в этом году проведут ремонт фасада, подвала и фундамента этого исторического здания на ул. Коммунистической, 25.

- Рабочие уже очистили фасад от штукатурки и приступают к очистке, докомпановке кирпича. Затем его прогидрофобизируют, - рассказали в Фонде.

Одна из задач – восстановить исторический облик дома.

Обещают отремонтировать все декоративные элементы, а также восстановить историческую башню на крыше здания.

Проектное решение на этот счет уже готово.